8 فوائد مذهلة لـ الخروب.. وتحذير من تناوله في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الخروب من بين المشروبات التي ترتبط بشهر رمضان الكريم، إذ لا غنى عنه في بعض البيوت المصرية، لكن ما فوائده؟

تعدد الدكتورة ياسمين الصيرفي أخصائية التغذية، فوائد مشروب الخروب لـ"الخليج 365":

- يعمل على تحسين عملية الهضم، كونه يحتوي على نسب مرتفعة من الألياف، ويُسهل الحركة داخل الأمعاء وكذلك إفراز العصارة المعدية بنجاح أكثر.

- تقليل فرص إصابة الجهاز الهضمي بالمشكلات الصحية، بما في ذلك الإسهال.

- يقي من اضطرابات الضغط والسكر، ويحمي من التصاعد المفاجئ بنسب السكر في الدم، إذ إنه مصدر أكثر أمنا لجلب الألياف الغذائية للجسم، دون أن يتسبب ذلك في زيادة الوزن.

- مقاوم للخلايا السرطانية، لاحتوائه على كميات من البوليفينول، وهو العنصر الذي يجعله مضادا للأكسدة.

- يعمل على تقليل نسب الكوليسترول السيئ في الجسم، ما يقلل مخاطر الإصابة بارتفاعات ضغط الدم، أو المعاناة من الأزمات والأمراض القلبية أو السكتات.

- يساهم في تعزيز ترطيب الجسم، إذ إنه من السوائل التي تحتوي على عدد من الزيوت.

- يقوي العظام لاحتوائه على نسبة مناسبة من الكالسيوم.

- تعمل الألياف المتاحة بالخروب على زيادة مشاعر الشبع لمن يتناوله كطعام ممتع، لذا تقل الرغبة في تناول أكلات أخرى ممتلئة بالسعرات الحرارية، ويفقد الجسم بعضا من وزنه في وقت ليس بالطويل.

وحذّرت أخصائية التغذية، السيدات الحوامل من الإفطار في تناوله لما يؤثر بالسلب عليهن في حالة الإكثار من تناوله، ناصحة بالاعتدال عند تناوله، حتى يمكن للجسم حصد فوائده الصحية فقط.