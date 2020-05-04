القاهرة - لايف ستايل
نشرت الإعلامية رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وانيقة.
وظهرت بها رابعة الزيات، بفستان أبيض ومطعم برسومات بالوان زاهية تبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض يتناسب مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رابعة الزيات فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.
وأختارت تسريحة ناعمة لشعرها البنى القصير تتناسب مع إطلالتها .
ووضعت مجموعة من الأكسوارات الذهبية التى تبرز جمال أنوثتها.
قد يهمك أيضا:
أنجلينا تتألق بفستان أبيض في العرض الأول لفيلم "ملافسينت"
الفنانة أنغام بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير
كانت هذه تفاصيل خبر رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار بـ الأبيض الملون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.