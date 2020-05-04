رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار بـ الأبيض الملون

نشرت الإعلامية رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وانيقة.

وظهرت بها رابعة الزيات، بفستان أبيض ومطعم برسومات بالوان زاهية تبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رابعة الزيات فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.

وأختارت تسريحة ناعمة لشعرها البنى القصير تتناسب مع إطلالتها .

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ووضعت مجموعة من الأكسوارات الذهبية التى تبرز جمال أنوثتها.

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