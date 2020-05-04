ابنة عمرو دياب تثير الجدل بـ هاف ستومك وبنطلون غريب

القاهرة - لايف ستايل
نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول جريئة.
وظهرت كنزي عمرو دياب، بتى شيرت أبيض هاف ستومك، ومرتدية معه بنطال جينز باللون الأبيض الفاتح، المطبوع به بعض الأشكال باللون الموف الذى يتناسب مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنزى عمرو دياب فى الماكياج على جمال بشرتها ولمسات رقيقة من أحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها.
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