القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة. وظهرت بها نادية الجندي، بجاكيت كاجوال أنيق باللون الأسود والأبيض، ومطعم برسومات مميزة تبرز عن جمالها وأناقتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم. وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها. Advertisements واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية، عبارة عن قرط ناعم حول الرقبة. قد يهمك أيضا: شاهد بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال كرتونية شمس الكويتية في إطلالة كاجوال على "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بجاكيت كاجوال مميز نادية الجندي تبهر متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.