مع كل موسم جديد، يحين الوقت لموضة شعر جديدة. كل بضعة أشهر، يطلق الخبراء مجموعة جديدة من تسريحات الشعر العصرية مثل اتجاهات لون الشعر والقصات. بعض هذه الاتجاهات كانت موجودة في وقت أو آخر، وبعضها في الغالب لم يخرج أبداً من سباق الموضة. إذا كنتِ تفكرين في الحصول على قصة ناعمة للشعر الطويل، فاحفظي رابط هذه الصفحة، لأنك ستريدين حتماً عرضها على المصمم الخاص بك. ستساعده الصور على فهم ما تريدينه بالضبط.

قصات الشعر الطويل وأسماؤها: Cool Girl



Cool girl قصة شعر أصبحت في الأصل شعبية في السبعينيات. في عام 2020. من المتوقع أن تطغى هذا القصة على تسريحات وقصات الشعر الطويل خاصة لموسمي الربيع والصيف. هذه القصة عبارة عن شعر طويل كيرلي أو خصلات مطعجة، مع غرة يتم تفريقها في الوسط. نجمات عدة يعتمدن هذه القصة على السجادة الحمراء، مثل النجمة المحبوبة كاميلا كويلو.



قصات الشعر الطويل وأسماؤها: BOB

قصة شعر بوب

قصة شعر Bob ليست جديدة، بل هي من حقبة الستينات، وكانت توحي بالأناقة وبالطابع الأرستقراطي التقليدي الجميل، حتى اكتسبت شعبية كبيرة في أواخر العقد. تسريحة الشعر هنا ذات طابع كلاسيكي، وهذا الطابع سيطغى في العام الحالي. الغرّة هنا على طول الشعر، فلا غرّة قصيرة ولا بارزة. لا تدرجات ولا حاجة للحجم الكثيف. تليق هذه القصة كثيراً بالسهرات، وذلك نسبة لتاريخها الأرستقراطي. ننصحكِ بارتداء الأقراط الطويلة، التي تضفي طلّة في غاية الأناقة والسحر.

قصات الشعر الطويل وأسماؤها: قصة فرح فاوست

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فرح فاوست

قال لينسي باربوتو، خبير الألوان والمدير الفني ومؤسس صالون بيرلي في واين، نيوجيرسي: إنّ طبقات فرح فوسيت ذات الريش ستكون الموضة القوية في نهاية عام 2020. وأضاف، «الطبقات الطويلة تليق بجميع أنواع الشعر وهي رائعة للشعر الأطول لأنها تضيف طولاً على الجسم. فيما قال مصفف الشعر الشهير تيد جيبسون: في سبعينيات القرن الماضي، عرّفت النجمة Farrah Fawcett النساء إلى طريقة أكثر نعومة لتصفيف شعرهن. يتطلب المظهر طبقات أقصر حول الوجه، وفقاً لـAllen Edwards، الرجل المسؤول عن قصة شعر Fawcett الشهيرة. وقال: «ما جعل الأمر مختلفاً هو أن شعرها لم يكن ممتلئاً على القمة، وكان مسطحاً. بالإضافة إلى قص شعرك على شكل طبقات، ستحتاجين أيضاً إلى معرفة كيفية تصفيفه. ينصح خبراء الشعر باستخدام البيبي ليس.

قصات الشعر الطويل وأسماؤها:70 Bangs

قصات شعر من السبعينات

من الصعب في بعض الأحيان مواكبة تغيرات شعر سيلينا غوميز المستمرة على ما يبدو، ولكن نلاحظ كم ناسبتها قصة 70s Bangs التي أصبحت طلتها تشبه نجمات تلك الحقبة كفرح فاوست وغيرها. أندرو فيتزسيمونز، مصفف الشعر وسفير العلامة التجارية لـTigi Copyright، قال: «ربما تكون فرح فاوست أكثر الأمثلة شهرة على انفجار الموضة في السبعينيات وما زالت حتى يومنا هذا أيقونة جمال«.

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