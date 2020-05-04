هبة الأباصيري بإطلالة جذابة تبرز جمالها بعباءة مطرزة

القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية هبة الأباصيري، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رمضانية جذابة. وظهرت بها هبة الأباصيري، بعباءة أنيقة باللون الأبيض المطعم بالذهبي الذى يبرز جمالها، وانتعلت حذاء مكشوفا باللون الذهبي، وحملت حقيبة يد باللون الجملى. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة الأباصيرى على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح. واختارت تسريحة السنبلة لشعرها الأسود الطويل، وتركت بعض الخصلات المتطايرة لتظهر جمالها. Advertisements ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال إطلالتها. قد يهمك أيضا: كايلى جينر تتألق بفستان أزرق سعره 50 دولارًا وحقيبة يد بـ 24 ألف دولار حقائب على شكل مغلّف مستطيل عامودياً

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