إطلالات محتشمة تناسب رمضان من النجمات والمشاهير

اطلالة كل يوم في شهر رمضان، تشكل حيرة كبيرة لأيّ امرأة، لكن من يتابع الموضة، وبخاصة في 2020يكتشف بسهولة أنّ الاختيارات متنوعة وتحتضن جميع الأذواق، فالأناقة لم تعد مقتصرة على الملابس المكشوفة، بينما هناك أزياء محتشمة تناسب طقوس الشهر الكريم، بدليل الاطلالات الأنيقة التي اعتمدتها النجمات وأشهر الإنفلونسيرز على انستقرام.



نبدأ بالممثلة العُمانية بثينة الرئيسي، التي أطلت في أحد البرامج التلفزيونية في اليوم الأول من رمضان، باطلالة تحمل الطابع الخليجي، حيث ارتدت عباية بالتوتي الداكن، ومزينة بالكامل بالخطوط والتطريز الذهبي.

أما المدونة العراقية ديما الأسدي، فقد أطلت بـ عباءة مفتوحة نسقتها مع فستان من طبقات التول، كما انتعلت حذاء "المول" من حبيبات الغليتر الذهبي، لتضيف لمسة مرتبطة بشهر رمضان. كذلك، ذهبت ديما إلى فستان مستوحًى من العباءة العربية لكن بتصميم عصري، كما أنّ لونه الأحمر الصريح أضاف لاطلالتها حيويةً وبهجة.

تميل المذيعة السعودية العنود بدر إلى ستايل الأزياء البوهيمية، لذلك اعتمدت عباءة ميدي مزينة بتطريز الخيوط الملونة المميزة للستايل البوهيمي، ونسقتها مع جينز حتى تبدو عصرية تناسب اطلالة صباحية.

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اعتمدت المدونة شهد الجميلي فستانًا من الساتان مصمّمًا من وحي العباءات الخليجية، زينتها صيحة الكرانيش على الأكمام وأطراف الفستان، وأضافت اكسسوارًا ضخمًا مناسبًا لـ اطلالة شهر رمضان.



أما المدونة المصرية نهى الشربيني فقد ظهرت بأكثر من اطلالة رمضانية أنيقة، تنوعت بين العباءات المطرزة بستايل بدوي، وبين القفطان العربي المزين بالعين الزرقاء المميزة للثقافة.

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