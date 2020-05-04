الفستان ذات الشق الكبير أسلوب نوال الزغبي لتبدو أكثر جمالا

بالرغم من اختلاف الكثير من موديلات السواريه التي تجذب النجمات، يبقى لكل فنانة تصميم الفستان الأقرب إلى قلبها، كتصاميم الفستان ذي الشق الكبير من ناحية الساق، الذي تختاره دائما النجمة اللبنانية نوال الزغبي.

تتمتع النجمة نوال الزغبي بقوام ممشوق، وتعد من النجمات طويلات القامة، كما أن لها طلة شبابية تظهرها أصغر سنا.

وتعتبر الفساتين المفتوحة من ناحية الساق خيارها الأفضل والغالب على كثير من الفساتين التي ظهرت بها، سواء في الحفلات أو المهرجانات.

فساتين ذات الشق الكبير مع ألوان مبهجة

اختارت نوال بآخر إطلالاتها فستانا من تصميم الـ Warp، مع فتحة الساق الكبيرة جاءت بأحد جانبي الفستان، مع أكمام طويلة لإضافة لمسة أنيقة، ولم تكتف بفتحة الساق فقط، بل مع فتحة بسيطة من ناحية الصدر.



فساتين بفتحة الساق مع صيحة الكتف الواحد

تميل النجمة نوال إلى ارتداء الصيحات العصرية والرائجة، فهي من النجمات اللاتي يعطين اهتماما كبيرا للموضة، كـ الفستان باللون الأخضر العشبي، بصيحة الكتف الواحد المستوحى من العصر الروماني، وحزام الخصر ربطته على شكل "فيونكة"، مع فتحة الساق لإحدى القدمين، جاءت على جنب، لتبرز طول نوال الزغبي ورشاقتها.

ونفس الفكرة ولكن بـ أكمام طويلة، مع فستان مطرز بالكامل، بشق كبير من ناحية إحدى الساقين، بالرغم من أن الفستان من دون هذه الفتحة سوف يبدو جذابا أيضا.

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فساتين ذات الشق من ناحية الساقين

اختارت نوال الزغبي فستانا من خامة الفيلفت بالون الأسود، جرئ وجذاب بالفتحتين عند كلا الساقين، مع بطانة من الدانتيل الشفافة للمسة أنثوية وناعمة، كما جاءت على الأكمام وناحية الصدر، لإطلالة ملكية بامتياز مناسبة لبشرة ولون شعر نوال الأشقر وقتها.



فستان ذو الشق من ناحية الساق من المنتصف

مع الفساتين الكلاسيكية، لفتنا ما اختارته النجمة نوال الزغبي بفستان أسود بفتحة الساق من المنتصف، لإطلالة جريئة، تضيف لها طولا ورشاقة أيضا، نسقت معه شنطة باللون الأسود مع الفرو لإطلالة شتوية، مع حذاء نيود.

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