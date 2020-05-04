نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

نشرت الفنانة نوال الزغبى، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة. وظهرت نوال الزغبى، مرتدية ملابس كاجوال، جاكيت من الجينز باللون الزرق الفاتح الذى يبرز جمالها ورشاقتها، وهى جالسة فى منزلها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون البنى الفاتح.

وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمال إطلالتها. قد يهمك أيضا: ديانا حداد تستعرض أناقتها على "إنستجرام" بملابس كاجوال أنابيلا هلال تبهر متابعيها على "إنستجرام" بمجوهرات أنيقة

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