5 تركيبات لونية "غريبة" تطرق موضة هذا العام

على الرغم من أنّ ظلال اللون البيج تتصدر موضة الربيع لهذا العام، لكن يبدو أنّ الموضة تحتضن التناقضات، فعلى صعيد آخر، ظهرت ألوان النيون، كما برزت تركيبات لونية غير معتادة.

خلال أسابيع الموضة التي احتفلت بخطوط الموضة الحديث في شوارع المدن الكبرى، مثل نيويورك، وباريس، وميلانو ولندن، قدمت الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة من أنحاء العالم كافة، أنماطًا جديدة لمزج الألوان، وكان أبرزها التركيبات التالية:

1-الأحمر مع الزهري

لم يكن هذا العام هو الأول لنرى الأحمر بجانب الزهري الساطع، لكنه كان مقتصرًا على امرأة جريئة لا تخشى الألوان. يبدو من موضة الشارع أننا بصدد مزيد من الرواج لهذه التركيبة اللونية.

يُنصح باختيار ظلال مناسبة، صحيح أنّ اللونين يُعدّان اختيارًا جريئًا، لكن يجب ألا تبدو اطلالة المرأة مزعجة.

2- البني مع الأسود

قبل أن ترسم موضة 2020

خطوطها، كان من غير اللائق أن ينسق اللون الأسود مع أيّ ظل من البني، لكن هذا العام يبدو أنّ هذه التركيبة اللونية رائجة، بخاصة عند تنسيق البني المتوسط أو الجملي الداكن، مع الأسود.

3- الأحمر مع البرتقالي والأصفر

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صحيح أنّ كل لون من الألوان المذكورة أعلاه رائجة هذا العام، لكنّ مزجهم كان أمرًا غير مألوف، قبل أن نشاهده في عواصم الموضة على أشهر الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة. وتعود هذه التركيبة اللونية إلى موضة الثمانينيات المسيطرة هذا العام.

4- البني مع الأصفر

ارتداء اللون الأصفر والبني معًا، يعيدنا إلى السبعينيات، يبدو أنّ الوقت كافٍ لمنح هذه التركيبة اللونية بداية جديدة.

5- الأحمر مع الأخضر

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نرى هذين اللونين معًا،، يبدو أنه حان الوقت لاعتماد هذه التركيبة اللونية طيلة العام.

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