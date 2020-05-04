عارضات الأزياء الأكثر جرأة في الشارع

اعتدنا أن نرى عارضات الأزياء على منصات الموضة العالمية بأزياء لافتة قد تتخطى في بعض الأحيان حدود الجرأة! ولكن هل تعتقدين أن هذه الجرأة في اختيار الملابس قد تنتقل معهن إلى الشارع وخلال إطلالاتهن اليومية؟



لفتتنا إطلالات عارضات الأزياء العالميات في مختلف إطلالاتهن النهارية، حيث أنهن اخترن أزياء عصرية لا تخلو في الوقت نفسه من لمسة التجدّد والفرادة. فـ بنطلون الجينز، على سبيل المثال، الذي تختاره الفتاة لإطلالة بسيطة وشبابية، تحوّلها العارضة إلى إطلالة لافتة بجرأتها وغرابتها.

ومن أكثر العارضات جرأة في اختيار ملابسهن النهارية، نسلّط الضوء على الأختين جيجي وبيلا حديد اللتين باتتا حديث الصحافة العالمية والمحلية في آن واحد لما تتمتعان به من إطلالات مميّزة وحضور لافت. في بعض الأحيان، نشعر بان جيجي تسبق شقيقتها الصغرى على اختيار الملابس الجريئة واللافتة. ولكن سرعان ما تبهرنا بيلا بخياراتها التي تنمّ عن روح شابة متمرّدة ومستقلّة، تلفت الأنظار إليها دون أن تتعمّد ذلك.



كذلك تعتبر صديقتهما كندل جينير من أكثر عارضات الأزياء الشابات جرأة في الإطلالات النهارية. ولا ننسى بأن كندل تنحدر من عائلة توسمها الجرأة بكل جوانبها. فوالدتها كريس جينير وأخواتها الكارداشيان، هن مثال الجرأة بالنسبة إلى نساء عصرنا، وها هي تجسّد هذا الأمر من خلال أزيائها.

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شاهدي صور عارضات الأزياء الشابات الأكثر جرأة في إطلالات الشارع وأخبرينا ما رأيك بها.

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