بثينة الرئيسي تعتمد أحدث صيحة لهذا الصيف

نشرت الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستقرام، معتمدة صيحة عصرية نتوقع رواجها خلال الربيع والصيف.

إطلالة بثينة الرئيسي

اعتمدت بثينة الرئيسي فستانًا موردًا بتصميم يلف الخصر، يتميز من الأمام بأزرار تمتد لنهاية الفستان بشق أمامي، ونسقت معه جينز سكيني، وحزام جلد عريضًا.



ظهرت موضة الفساتين مع جينز بشكل بارز هذا العام، بخاصة في موضة الشارع، وهي موضة كانت رائجة منذ عشر سنوات أو أكثر، ثم اختفت تمامًا وعادت هذا العام، ومن المنتظر أن تحقق مزيدًا من الرواج، لأنها تتماشى مع صيحة الملابس الفضفاضة التي تحتضها الموضة هذا العام.



فستان عصري يناسب المرأة العربية

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إذا كان من المتوقع رواج هذه الصيحة من الفساتين، على مستوى العالم، فإنّ رواجها في الوطن يعدّ أمرًا أكيدًا، لأنها تناسب ثقافة المرأة الشرقية التي تفضل الملابس المحافظة، لا سيّما المحجبات اللواتي لا يحتجنَ إلى إضافة أيّ طبقات، إذا اعتمدن صيحة الفستان المشقوق مع الجينز.

تتوافر الفساتين المشقوقة بألوان ربيعية ونقوش موردة، كذلك رسوم الحياة البرية مثل الحيوانات الجامحة والطيور، لذلك يمكن تنسيقها مع جينز أزرق أو أسود.

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