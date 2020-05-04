إطلالات كاميلا كويلو الجنونية

اشتُهرت المدونة العالمية صاحبة الأصول البرازيلية كاميلا كويلو، بأسلوبها الجنوني في اختيار الأزياء، وكثيرًا ما كانت تلفت الانتباه في العروض الكبيرة لأسابيع الموضة.

وتُعتبر كاميلا من المدونات العالميات اللاتي يتابعها الكثير من الفتيات العربيات، بخاصة وأنّ أسلوبها متنوع ويرضي كل الأذواق، كما أنها كثيرة الزيارات للوطن العربي.

تعرفي معنا إلى خياراتها:

البدل العصرية

تتضمن قائمة الأزياء الملفتة للنظر "البدل العصرية" التي تربعت بشكل واضح على عرش الموضة هذا العام.

يبدو لافتًا اختيار كاميلا كويلو للبدل وطريقة تنسيقها ، كـ البدلة الخريفية باللون الأحمر والمزركش بالأسوج، نسقت معها توب باللون الأوف وايت، مع شنطة أنيقة بلوني الأحمر والأسود من كلوي Chloe.



القطع الكلاسيكية في إطلالة كاجوال

يعدّ ارتداء القطع الكلاسيكية لـ إطلالة كاجوال فكرة جنونية، إلا أنها ظهرت كثيرًا بأزياء الشوارع، كاختيار كاميلا للبلوزة الدانتيل مع الحزام الطويل من الستان الأسود، ارتدت تحتها تيشرت أبيض، ونسقته مع جينز وحذاء فوشي مثير، وشنطة الكرة الدائرية، لإطلالة على خطوط الموضة بامتياز تخطفين بها الأنظار بالنهار.



الألوان النارية للفت الأنظار

تميل كاميلا إلى لفت الانتباه بشكل كبير في اختيارها للأزياء، لذلك قد نجدها في أكثر من إطلالة بـ الفساتين ذات الألوان الجذابة كالفستان الصيفي من الستان الحريري الأحمر، يناسب الصبايا النحيفات، نسقت معه حذاء من نفس اللون وحقيبة ملونة مع حزام الخصر العريض ليبرز رشاقتها، كما اختارت المعطف الجلد الطويل باللون العنبي، مع بنطلون من نفس اللون، ونسقت معهما توب باللون الفوشي.

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الفساتين الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة للصبية النحيفة

في إطلالاتها الكلاسيكية تعتمد كاميلا على الفساتين التي تبرز مفاتنها، ولكنها لا تتقيد بستايل محدد كـ الفستان الفيلفت الأحمر بتصميم الـ Warp اختارت معه حذاء مدببًا من الأمام أضاف لمسة أنثوية لإطلالتها، أو بالفستان القصير مع الكشاكش العريضة والمنفوشة من التول من توقيع بالمان Balmain.



التنانير القصيرة لإطلالة جريئة

كأي مدونة عالمية، لا تخلو خزانة كاميلا كويلو من التنانير القصيرة، كـ التنورة الجلد مع القميص الكلاسيكي المخطط بالطول، وأقراط الأذن الدائرية مع وجهها النحيف وحقيبة الصندول.

أو كالتنورة الكاروهات، مع البليزر الطويل وهي إطلالة تناسب كل المواسم، يمكنك ارتداء الكولون الأسود، مع حذا الكاحل بأجواء الخريف والشتاء، مع قبعة البيري.

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