نجمات عربيات بأزياء زهير مراد

استطاع المصمم اللبناني زهير مراد الوصول إلى العالمية وارتدت من فساتينه أشهر النجمات العربيات والأجانب.

ولا تخلو سجادة حمراء أو حدث عالمي لا نرى فيه فساتين زهير مراد ، فهو بات خيار النجمة التي تهدف للفت الأنظار إلى إطلالتها في أكبر المهرجانات والمسابقات الدولية .



وتتميّز فساتين وتصاميم زهير مراد بشياكتها ورونقها واهتمامه بالتفاصيل إلى أبعد الحدود فيبدو التصميم قصةً خيالية .

وكثيراً ما نشاهد حرفية تنفيذ التصميم من القصّة المميزة إلى الشغل اليدوي الذي يحرص على إظهاره .

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إليكم مجموعة من إطلالات النجمات العربيات بفساتين زهير مراد ، من التي أحسنت فيهم الاختيار وحظيت بالإطلالة الأجمل برأيكم ؟

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