نجمات عربيات بأزياء زهير مراد

القاهرة – لايف ستايل
استطاع المصمم اللبناني زهير مراد الوصول إلى العالمية وارتدت من فساتينه أشهر النجمات العربيات والأجانب.
ولا تخلو سجادة حمراء أو حدث عالمي لا نرى فيه فساتين زهير مراد ، فهو بات خيار النجمة التي تهدف للفت الأنظار إلى إطلالتها في أكبر المهرجانات والمسابقات الدولية .
وتتميّز فساتين وتصاميم زهير مراد بشياكتها ورونقها واهتمامه بالتفاصيل إلى أبعد الحدود فيبدو التصميم قصةً خيالية .
وكثيراً ما نشاهد حرفية تنفيذ التصميم من القصّة المميزة إلى الشغل اليدوي الذي يحرص على إظهاره .
إليكم مجموعة من إطلالات النجمات العربيات بفساتين زهير مراد ، من التي أحسنت فيهم الاختيار وحظيت بالإطلالة الأجمل برأيكم ؟
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