فساتين سيرين عبد النور باللون الأبيض خيارات أنيقة تعكس أنوثة وجاذبية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 07:46 مساءً - لطالما لفتت سيرين عبد النور الأنظار لها؛ من خلال إطلالاتها المميزة التي تعتمدها وتنسقها في مختلف المناسبات، الكاجوال منها والرسمية على حد سواء، حيث إنها تتمتع بأسلوب في الموضة يجمع بين الأنوثة والجاذبية، وخياراتها دائماً ما تكون مدروسة بعناية من ناحية القصّات والألوان التي تناسبها وتناسب لون شعرها وبشرتها أيضاً، ومن خيارات سيرين المميزة كان الأبيض، الذي اعتمدته في الكثير من إطلالاتها، وقد ناسبتها تماماً وأبرز جمالها بشكل طبيعي، واليوم جمعنا بالصور أجمل فساتين سيرين عبد النور باللون الأبيض، وإليكِ بعض الأمثلة.



لوك شبابي بفستان أبيض نسقته سيرين عبد النور:

فستان أبيض قصير اختارته سيرين عبد النور



نسقت سيرين عبد النور إطلالة شبابية وذات طابع عصري، وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بتصميم مستوحى من الستينات، بقصة منسدلة مع ياقة عالية وأكمام طويلة، كانت قد زينت خصره بحزام عريض من الجلد له بكلة معدنية ذهبية، وأكملت اللوك بحذاء عالٍ باللون الأسود، وصل طوله إلى أعلى حد الركبة.

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فستان ذو طابع شرقي باللون الأبيض تألقت به سيرين:

اطلالة شرقية باللون الأبيض تألقت بها سيرين عبد النور



إطلالة مميزة ذات طابع شرقي تألقت بها سيرين عبد النور، وكانت عبارة عن فستان سهرة ماكسي باللون الأبيض اللؤلؤي بقصة ناعمة ومنسدلة من الأعلى، مطرز بحبات الكريستال البرّاقة، وتنورته ماكسي ولها فتحة أمامية على الساق، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وزيّنت اللوك بمجوهرات ألماسية فاخرة.

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إطلالة أنثوية ناعمة في فستان دانتيل أبيض اعتمدتها سيرين:

فستان ناعم من التول والدانتيل الأبيض اختارته سيرين عبد النور



اختارت سيرين عبد النور إطلالة أنثوية ناعمة في فستان من قماش الدانتيل والتول باللون الأبيض، تصميمه مرهف ولافت، مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V، وتنورة منسدلة مصنوعة من طبقات ناعمة من الكشكش، وقد زيّنت الإطلالة بمجوهرات ألماسية ناعمة.

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سيرين عبد النور في فستان أبيض من الحرير:

تألقت سيرين عبد النور في فستان أبيض من دون أكمام



تألقت سيرين عبد النور في إطلالة لافتة وجذابة، ذكرتنا بنجمات الخمسينات في العصر الذهبي، حيث اختارت فستانًا من الحرير باللون الأبيض بقصة الكورسيه من الأعلى، وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا فضيًا بكعب عالٍ، وعقدًا وأقراطًا ألماسية بارزة.



فساتين سيرين عبد النور باللون الأبيض خيارات أنيقة تعكس أنوثة وجاذبية، اعتمدتها في مناسبات مختلفة، وأبرزت من خلالها جمالها الطبيعي، شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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