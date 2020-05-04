الامارات | بالصور..اليونانيون ..إلى الحلاقين وشراء الورود مع تخفيف قيود "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومحال الزهور والمكتبات أبوابها في اليونان اليوم في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام المفروضة منذ ستة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الشرطة منذ الصباح الباكر بالتفتيش على الحافلات ومحطات المترو للتأكد من ارتداء الركاب الأقنعة الطبية الواقية وعلى المتاجر للتأكد من اتباع قواعد التباعد الاجتماعي. ولم يعد اليونانيون يحتاجون لوثيقة تثبت أنهم خرجوا لأمر ضروري مثل شراء الغذاء أو الدواء أو التريض للحصول على تصاريح لمغادرة منازلهم.

وزادت حركة المرور في شوارع أثينا ومدن كبرى أخرى واصطفت الطوابير أمام متاجر الأجهزة الكهربائية التي سمح لها كذلك بفتح أبوابها لأول مرة منذ فرض إجراءات العزل العام الشامل في اليونان في منتصف مارس آذار.

وسجلت اليونان، التي يقطنها نحو 11 مليون نسمة، 2626 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي والناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد و144 حالة وفاة حتى الآن وهي أعداد أقل بكثير منها في دول أوروبية أخرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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