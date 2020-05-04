المُخمل اختيار النجمات صيفاً وشتاءً

للمُخمل وهجه الخاص , يتميًز بأنَه مصنوع من الحرير في أغلب الأحيان ويعطي رقيَ للاطلالة وسلاسة في الملمس نتيجة نعومة خيوطه الوبريَة. هو صديق العديد من النجمات والمشاهير , فلا يمكن الاستغناء عنه لا صيفاً ولا شتاءً .



خامته لا يحدّها زمن وتعجز السنوات أن تمحو قيمتها، ولهذا العام وخلافاً لما كان سائداً وشائعاً، كان للمخمل حضور لافت في تصاميم العديد من دور الأزياء العالميّة بألوان حيويّة وزاهية، اختارت الأصفر الكناري Blake Lively و Josephine Skriver، واللّحمي Amal Clooney في إطلالتها خلال الحمل.



وبالرغم من جنوح بعض النجمات إلى الألوان الزاهية من المخمل إلّا أنّ الداكنة لها الحصّة الكبرى، خاصّة الأسود، مثل نجوى كرم، Kate Middleton، Angelina Jolie، و Nicole Kidman، وكذلك المخمل باللّون الأخضر مثل فساتين نيللي كريم ونجوى كرم بقصّة حوريّة البحر Mermaid وفستان Kendall Jenner القصير بالتصميم العصريّ. أيضاً الأحمر الداكن من الألوان الأنيقة والراقية بقماش المخمل، مثل فستانيّ Keira Knightley و Rosie Huntington-Whiteley، فيما Caro Daur و Stella Maxwell اختارتا المخمل الأزرق.

وقد برزت درجات الأرجوانيّ في عروض أزياء صيف 2020بقماش المخمل مثل فساتين كلّ من Kate Upton، وهيفاء وهبي.

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