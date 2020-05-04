موديلات حقائب القش موضة صيف2020

ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، ظهرت صيحة الحقائب القش بشكل مبير ولافت . ابتكر المصممون موديلات منوعة تناسب كافة الأذواق والأعمار نرصدها لكِ في 15 صورة لتتحضري لأجمل اطلالات العطلات بعد إنتهاء الحجر الصحي.

حقائب قش صغيرة موضة صيف 2020



ادرجت عدد من الدور العالمية حقائب صغيرة الحجم مصممة من القش ضمن مجموعات ربيع وصيف 2020، من جهتنا نرشح للقصيرات الموديلات الموقعة من مايكل كورس Michael Kors والتي زودت بحزام جلد ملون طويل يمكن التحكم بطوله، كما لفتتنا الحقائب الملونة التي تمزج بين القش والجلد من توقيع كيت سبيد Kate Spade، استعيني بهذه الموديلات اذا كنتِ قصيرة القامة.

حقائب قش كبيرة من مجموعات 2020

عندما نتحدث عن الحقيبة القش يتبادر إلى الذهن ذلك الموديل الكبير الذي نصطحبه خلال العطلات الشاطئية، طالعي الموديلات الـ Boxy من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta و سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo، اعتمدي هذا الستايل اذا كنتِ تتمتعين بقامة ممشوقة.



حقائب قش كلاتش موضة الموسم

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لم تنحصر حقائب القش في زاوية الأزياء النهارية بعد ما حرصت أشهر الأسماء في عالم الموضة على إبتكار موديلات كلاتش تناسب السهرة، قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka حقيبة صغيرة مزدانة بالورود والترتر الملون كما أعجبتنا الحقيبة متوسطة الحجم من توقيع جيفنشي Givenchy، تناسب هذه التصاميم كافة الأطوال.

حقائب قش متوسطة الحجم آخر موضة



ابحثي عن حقائب القش متوسطة الطول لدى سيلين Celine ويولا جونسون Ulla Johnson لتزيني اطلالتك النهارية، الميزة الأساسية في هذه الموديلات أنها تلائم كافة أشكال القامات.

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