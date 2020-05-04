موديلات فساتين زفاف عروس 2020 بالقبة العالية

يعدّ فستان الزفاف ذو الياقة العالية، مثاليّاً للعروس التي ترغب بارتداء فستان يوجّه النظر إلى الجزء العلوي من جسمها.

تتميز فساتين الزفاف بالقبّة الـHalter بتصميمها المميز واللافت للأنظار، كما أنها تساعد في إخفاء الصدر الكبير، حيث أنها تغطي منطقة الصدر وتلتف حول العنق.

وقد ظهرت مجموعة من موديلات فساتين الزفاف 2020 بالقبّة الـHalter في عروض أثواب الأعراس لموسم خريف وشتاء 2020. فستان زفاف آن بيرغ Anne Barge قدمت ماركة آن بيرغ Anne Barge فستان زفاف بقبّة Halter ويكشف الظهر مع تنورة ستان منفوشة.

فستان زفاف Blush by Hayley Paige تصميم فخم يذكرنا بفساتين زفاف أميرات القصص الخيالية من Blush by Hayley Paige.

الفستان مرصع بتطريزات برّاقة من أعلى مع تنورة A Line بشق أمامي طويل.

فستان زفاف كارولينا هيريرا Carolina Herrera للعروس التي تملك قواماً ممشوقاً، قدمت كارولينا هيريرا فستان زفاف ضيق بقصّة حورية البحر mermaid مع قبّة Halter وظهر تول شفاف.

فستان زفاف Caroline Castigliano

أيضاً قدمت ماركة Caroline Castigliano فستان زفاف ضيق بقبّة Halter وتميز بتصميمه الكلاسيكي الناعم الذي لا تنتهي موضته بمرور السنين.

فستان زفاف Daalarna S قدمت ماركة Daalarna S فستان زفاف ناعم يجمع بين الرقي والبساطة، وهو بقبّة Halter وتنورة A Line بقماش التول. Advertisements

فستان زفاف Gala by Galia Lahav أحببنا فستان زفاف Gala by Galia Lahav بالقبّة الـHalter والقماش الشفاف على الصدر مع تصميم ضيق مزين بالورود البيضاء.

فساتين زفاف انيس دي سانتو Ines di Santo تنوعت موديلات فساتين زفاف Ines di Santo بالقبّة الـHalter لتناسب مختلف أشكال الجسم.

فقدمت الماركة فستان زفاف ضيق وفستان زفاف A Line، وفستان زفاف بتنورة منفوشة Ball Gown.

فستان زفاف نعيم خان Naeem Khan تصميم بسيط وناعم بقماش الستان لعروس رومانسية من توقيع المصمم الهندي نعيم خان Naeem Khan.

الفستان بقبّة Halter ومزين بالورود على الرقبة مع وشاح طويل من الخلف.

فستان زفاف فيكتور ورولف Viktor & Rolf قدمت ماركة فيكتور ورولف تصميم عصري ومرح بقبّة Halter.

الفستان بقصّة قصيرة ومزين بلمسات مستوحاة من الطبيعة على التنورة. قد يهمك أيضا: فساتين زفاف كورسيه 2020 لشد الجسم نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء

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