نوال الزغبي تختار الشورت لـ اطلالة شبابية

نوال الزغبي من النجمات العربيات اللواتي حافظن على تألقهن وعلى شبابهن على مرّ السنوات، واليوم بعد أن بلغت الـ45 من العمر مازالت متألقة، ومازالت إطلالاتها عصرية ومواكبة للموضة، والأكثر من ذلك جريئة، حيث لاحظنا أن"الشورت" هو قطعة الأزياء المفضلة في خزانة نوال الزغبي، وتختاره لمختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال.

فمن يتابع حسابها الشخصي على انستقرام يكتشف أن نوال الزغبي لا تستغني عن الشورت أبداً، ولاسميا في فصل الصيف، وهي تختار منه التصاميم المتوسطة الطول والقصيرة، بألوان مختلفة من الأسود، والبيج، الأصفر، والزهري، وبأقمشة مختلفة ، مثل القطنيات والجينز، والأقمشة الرسمية أيضاً.

وتنسق هذه القطعة لمختلف المناسبات، فنراها في المشاوير اليومية تختار الشورت القصير مع الـ تيشرت القطنية والحذاء الرياضي أو الصندل من دون كعب، وللمناسبات الرسمية تختار نوال الشورت مع تصاميم القميص الرسمية والأحذية والصنادل ذات الكعب العالي.

وكون نوال الزغبي تمتلك قواما نحيفا ورشيقا، فإن تصاميم الشورت تناسبها في معظم الاطلالات، ولاسيما حين تنسّقه بأساليب ناعمة، بعيدة عن المبالغة.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :

كونفيرس" تكشف عن "رينيو" أول مجموعة من الأحذية الرياضية المستدامة