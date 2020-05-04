رئيس مدغشقر يعلن اكتشاف شاي عشبي لعلاج كورونا.. و"الصحة العالمية" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر العام الماضي في مدينة وهان الصينية ثم انتقل إلى باقي دول العالم، بدأت الدول تتجه نحو تطور لقاح أو علاج ضد الفيروس القاتل.

رئيس جمهورية مدغشقر آندريه راجولينا، أعلن أن بلاده اكتشفت علاجاً يعتمد على نباتات طبية محلية قادرة على علاج المصابين، وفق ما نقل موقع "bangkokpost".

شاي عشبي لعلاج كورونا

وقال "راجولينا": "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج"، متابعا "هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام".

وتابع وهو يشرب جرعة منه "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يضر".

وأشار إلى أن العقار أو الشراب الذي أطلق عليه "Covid-Organics" (كوفيد العضوي) مشتق من عشبة "الشيح"، وهو نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا إلى جانب مجموعة من الأعشاب الأخرى، وتم إنتاجه من قبل معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية (IMRA).

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره.

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ويُشار إلى أن العلماء كانوا قد حذروا من المخاطر المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة، لكن "راجولينا" نفى أية تحفظات من هذا القبيل، وقال إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس، إذ إن من واجبه حماية الشعب.

وقال المدير العام لمعهد مدغشقر الدكتور تشارلز أندريانجارا: سيستخدم كوفيد العضوي كعلاج وقائي ولكن الملاحظات السريرية أظهرت اتجاها نحو فعاليته في علاج كوفيد-19، ما دفع أربع دول أفريقية مثل الكونغو وتنزانيا وغنيا بيساو، إلى طلب شحنات من هذا العلاج من رئيس مدغشقر.

لا دليل على فاعليته

ويقول المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إشارة إلى ادعاءات العلاجات العشبية وقدرتها على علاج أو الوقاية من فيروس كورونا: "لا يوجد دليل علمي على أن أي من هذه العلاجات البديلة يمكن أن تمنع أو تعالج المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفي الواقع بعضها قد لا يكون آمنا للبشر".

تحذير من استخدامه

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على أن هذا المشروب يعالج فيروس كورونا، وحذرت من تلقي العلاج دون إشراف طبي.

وأرسلت المنظمة بيانا بشأن "كوفيد أورجانيكس" أكدت خلاله أنها لا توصي "بالعلاج دون إشراف طبي مهما كان الدواء المستخدم في الوقاية من كوفيد19 أو علاجه".

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