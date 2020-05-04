ما الذي يهاجمه فيروس كورونا في الجسم؟.. عالمة إيطالية تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يظهر كل يوم العديد من الاكتشافات والتجارب حول وجود عقار لفيروس كورونا الذي تفشى في مختلف دول العالم.

ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريرا عن اكتشاف عالمة إيطالية آلية عمل فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، الأمر الذي يسهل وجود علاج للفيروس باستخدام الأدوية التي يتم تطويرها.

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وقالت العالمة الإيطالية أناليسا شيوسولو خريج كلية الصيدلة بجامعة بيروجيا، إن الفيروس فور دخوله للجسم يهاجم الهيموجلوبين في الدم، الأمر الذي يضعف خلايا الدم الحمراء ويجعلها غير قادرة على نقل الأكسجين لأي مكان بالجسم.

وتشير التقارير الطبية أن فهم طبيعة فيروس كورونا يسهل عملية اكتشاف علاج في وقت أسرع، وأهم النقاط المساعدة هي أن الفيروس يهاجم الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم، فيؤثر على كمية الأكسجين الواصلة للرئة، فيتراكم ثاني أكسيد الكربون بداخلها، ويصيب الإنسان بالالتهاب الرئوي الحاد.

وأوضحت شيوسولو أن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يحد من أعراض المرض خلال فترة تطوير اللقاح، كما أنه يحد من الآثار الجانبية للفيروس على المريض.

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