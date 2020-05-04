الامارات | فوائد الملفوف المخمر.. من تنشيط الهضم حتى إنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الملفوف المخمر.. من تنشيط الهضم حتى إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح أخصائي التغذية العلاجية الألماني الدكتور ماتياس ريدل بتناول الملفوف المخمر (مخلل الملفوف)، مؤكداً أنه يتمتع بفوائد صحية بالجملة؛ إذ يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، كما أنه قليل السعرات الحرارية، ويساعد على الشعور بالشبع، ما يساعد على إنقاص الوزن.

وأوضح أن الملفوف المخمر غني بفيتامين C، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، وبروفيتامين A المهم لصحة العين والجلد والعظام، وفيتامينات B، التي تتمتع بتأثير إيجابي على سريان الدم وتكون الهرمونات، وكذلك فيتامين K المهم لمنع سيولة الدم.

كما يزخر الملفوف المخمر بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

وتعد بكتيريا حمض اللبنيك مفيدة لفلورا الأمعاء، وتعمل على تنشيط عملية الهضم. ويعتبر ماء الملفوف المخمر سلاحاً طبيعياً فعالاً لمواجهة الإمساك، ويعمل على استشفاء فلورا الأمعاء التي تعرضت للضرر بعد العلاج بالمضادات الحيوية، علماً بأن تعرض فلورا الأمعاء للضرر يتسبب في إضعاف المناعة. ولهذا الغرض يكفي شرب كوب صغير من ماء الملفوف المخمر يومياً.

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وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الملفوف المخمر على إنقاص الوزن بفضل قلة السعرات الحرارية به ؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على نحو 21 سعراً حرارياً فقط، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع بفضل احتوائه على الألياف الغذائية.

ولهذا الغرض يمكن تناول الملفوف المخمر مع أرز الحبوب الكاملة واللحوم أو الأسماك قليلة الدهون.

وللاستفادة من كل هذه المزايا الصحية ينبغي تخمير الملفوف في المنزل، بدلاً من تناوله مبستراً.

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