مرحلة التعايش.. كيف تحمي نفسك من كورونا في كافة الأماكن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يتجه العالم إلى المرحلة الثانية في التعامل مع وباء كورونا المستجد، خاصة بعد إعلان دول إعادة الفتح الجزئي أو تخفيف الإجراءات المقيدة التي اتخذتها سابقًا، والمرحلة الثانية هي "التعايش مع الوباء"، خاصة في عدم وجود لقاح على المدى القريب.

وقبل أيام قليلة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضًا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي؛ للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة، حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

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وفي ظل عودة الحياة تدريجيًا يجب توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية من الفيروس، والتي نُذّكر بها مجددًا، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، ومركز مكافحة الفيروسات والأوبئة بجيانغسو - الصين:

1. كيف أحمي نفسي؟

- نظف يديك بشكل منتظم، بالماء والصابون، وفي حالة عدم توفرهما، فينصح بفركهما بالكحول جيداً.

- احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص، وهي مساحة الأمان والتباعد الاجتماعي.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، لأن العديد من الأسطح يمكنها أن تلتقط الفيروسات. وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم.

- غطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل المستعمل على الفور، لأن الرذاذ ينشر الفيروس.

- تجنب الذهاب للأماكن المزدحمة، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

- في حال بدأت تشعر بالتعب، ولو بأعراض خفيفة كالصداع والحمى المنخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية أو أكثر) ورشح خفيف في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما.

- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور، فقد تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية وخيمة أخرى.

2. ما الواجب فعله عند ركوب المصعد الكهربائي؟

- لو كان المنزل أو المكتب في طابق منخفض؛ يُفضل استخدام السلم، ولو كان المكتب في طابق عال؛ تجنب لمس أزرار المصعد بصورة مباشرة، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين الآخرين.

- ضع علبة من المناديل الورقية عند الباب، واستخدمها عند الضغط على أزرار المصعد، وتخلص منها فــورا بعد استخدام في صندوق القمامة.

3. ما الواجب فعله عن التنقل بالمواصلات العامة؟

- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة، وإذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة.

- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات، تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، وتجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة، وتجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

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- احفظ مسافة 1 متر على الأقل بينك وبين الآخرين أو على الأقل افتح نوافذ الحافة كلما كان ذلك ممكنًا، وتذكر الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس بالقرب منك لمسافة لا تقل عن متر واحد.

- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها، ونظّف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.

ما الواجب فعله إذا ركبت سيارة أجرة "تاكسي" أو "توك توك"؟

- تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، واجلس في المقعد الخلفي، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين السائق.

- افتح النوافذ طوال الرحلة، ولو فتح السائق التكييف، ذكّره بتشغيل وضع المروحة.

- تجنب ركوب السيارة أو التوك توك من زبائن آخرين، حيث يرتفع احتمال الإصابة بالعدوى.

4- وماذا أفعل عند التسوق:

- الحرص على تعقيم اليدين جيدًا، قبل وبعد الذهاب إلى المتجر، وتجنب لمس عربة التسوق بالأيدي والحرص على تعقيمها بمطهر كحولي.

- يجب عليك عدم الإمساك بجميع المنتجات المعلبة الموجودة في المتجر، إلا الذي ترغب في شرائها؛ للتقليل من انتقال العدوى.

- يفضل عدم السماح لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، للذهاب إلى المتجر لشراء الأطعمة.

- يجب التخلص من الأكياس الشرائية، وينصح قبل الذهاب إلى التسوق، تطهير أسطح طاولة المطبخ جيدا بمطهر قبل وضع الأطعمة عليها.

- الحرص على تنظيف وتطهير الأطعمة والمنتجات المعلبة جيدا بعد شرائها؛ فعلي سبيل المثال علبة منتجات الكورن فليكس يتم تغليفها من الورق المقوي، وفيروس كورونا يمكن أن يستمر على سطح الورق المقوي لمدة ٢٤ ساعة، لذا يجب التخلص من أي تغليف خارجي.

- يفضل رش مطهر على علب المناديل الورقية، ومسح المنتجات المعلبة لتعقيمها من الفيروسات.

5- كيف أنظف الخضروات والفاكهة؟

- الحرص على غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، قبل تنظيف الخضروات والفاكهة.

- غسل عبوات الجبن والألبان جيدا بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا بمنشفة نظيفة.

- بعد الشراء مباشرة، تجنب ملامسة الأعين أو الفم أو الأنف نهائيًا، حتى لا تنتقل الجراثيم أو العدوى

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