البرونزر الكريمي هو المفتاح لبشرة متوهجة... إليك أفضل أنواعه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - أطلق بعض العلامات التجارية مؤخراً مجموعة من مستحضرات المكياج المناسبة لأجواء الصيف، من ضمنها البرونزر. ويعد البرونزر الكريمي من أحدث الابتكارات في عالم المكياج، فبدلاً من مساحيق المكياج الجافة وغير اللامعة، بإمكانك الآن استخدام البرونزر بتركيبة كريمية تجعل بشرة وجهك مشعة كالشمس وتمنحها سمرة طبيعية جذابة جداً.



وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل برونزر كريمي لهذا الصيف، سيجعل عظام الوجنتين والأنف ذات وهج طبيعي.



Kosas The Sun Show Moisturizing Baked Bronzer

Kosas The Sun Show Moisturizing Baked Bronzer



يعد هذا البرونزر ابتكاراً مميزاً جديداً في عالم المكياج، فهو يعمل على ترطيب البشرة بفضل احتوائه على زبدة الشيا التي تحفظ الرطوبة داخل الجلد، وفي الوقت نفسه يمنح البشرة توهجاً ذهبياً وسمرة طبيعية جذابة، إضافة الى أنه يترك بشرتك نقية وندية.

تابعي المزيد: مكياج وتسريحات سيرين عبد النور في سهرانين معاكم بالبيت



Tower 28 Bronzino Illuminating Cream Bronzer

Tower 28 Bronzino Illuminating Cream Bronzer



يشتمل هذا البرونزر على زبدة المانجو، مما يجعله كبلسم برونزي لبشرة الوجه، فهو يجعل البشرة ندية وناعمة ويمنحها سمرة طبيعية وتوهجاً رائعاً. طبقي كمية قليلة منه على خديك وعبر جسر الأنف وفوق جفنيك، باستخدام أطراف أصابعك، وهو كفيل بأن يجعل وجهك متوهجاً كالشمس.

تابعي المزيد:نصائح وخلطات للتخلص من الرؤوس السوداء

Advertisements



Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer

Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer



يأتي هذا البرونزر الكريمي من فنتي Fenty، في سبعة ألوان ليتناغم مع ألوان البشرة كافة بشكل مثالي لا تشوبه شائبة. وهو يعد خياراً رائعاً لك خلال هذا الصيف، كونه يمنحك سمرة ناعمة غير مبالغ فيها وإشراقة طبيعية تلفت الأنظار إليك.

تابعي المزيد: مكياج ناعم على طريقة حلا الترك



Tarte Breezy Cream Bronzer

Tarte Breezy Cream Bronzer



يتميز هذا البرونز الكريمي، بتركيبته سريعة الجفاف وغير اللامعة، فما أن تطبقيه على أنحاء وجهك حتى تحصلي على بشرة متألقة وذات وهج طبيعي كالشمس، فهو يحتوي على الزبدة التي تتغلغل سريعاً داخل البشرة وتتوحد بها لتحصلي على سمرة طبيعية فائقة الجمال.



Kaja Beachy Stamp Blendable Liquid Bronzer

Kaja Beachy Stamp Blendable Liquid Bronzer



يمكنك تطبيق هذا البرونزر الكريمي الشفاف بكل سهولة، باستخدام فرشاتك الخاصة، أو الاسفنجة التي تأتي ضمن عبوته. إلا أنه في الأحوال كافة، سيضمن لك نتيجة رائعة، حيث يوفر لك الإشراقة والتوهج، ويمنحك سمرة طبيعية رائعة.

تابعي المزيد: طريقة إخفاء شعر الوجه بالمكياج