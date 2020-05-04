للمراهقين:حاجبين مثاليين في 3 خطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - يشكّل الحاجبين أحد أهم العناصر التي يجب الاعتناء بها لمنظر مثالي خاصة لدى المراهقات لقلّة الامكانية على التفنّن بهم.

فهي بالتأكيد لن تكون قادرة على نتف الحاجب، رسم التاتو وغيرها من الطرق التي لا تتناسب مع صغر عمرها وبراءتها. فهل معنى ذلك أنّ المراهقة ليس من حقها الحصول على إطلالة الحاجبين الجذابة؟

بالتأكيد لا. فها هي "الخليج 365 نت" تقدم 3 تكنيكات تجميلة تستطيع المراهقة استخدامها للحصول على حاجبين رائعين، كل ما عليها فعله هو اختيار التكنيك الامثل لضمان جمال حاجبيها وتناسقهما.



1.تكنيك ظلال العيون

تحديد الحواجب



يعتبر هذا التكنيك من أفضل الطرق للجمع بين حاجبين مثاليين من جهة ونظرة طبيعيه بريئة من جهة أخرى. كل ما عليك فعله هو اختيار لون الظلال المطابق للحاجبين، استخدمي فرشاة العين لوضع القليل من الظلال على الحاجبين لملئ الفراغات

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2.تكنيك قلم الحاجب

قلم الحواجب



أقلام الحواجب تعتبر جيدةً لخلق شكل مختلف لحاجبيك، فهي تتناسب مع السهرات أو المناسبات المميزة. ولكن هذا التكنيك يحتاج إلى مزيد من المهارة والممارسة، لذا فعليك وضعه بدقة وليونة. كل ما عليك فعله هو وضع بضع لمسات من قلم الحاجب في الفراغات، وعلى هيئة خط أعلى بدابة الحاجب، وخط آخر أسفل نهاية الحاجب. ولكن تجنبي الإكثار من استخدامه حتى لا يعطيك نظرةً سيئةً.

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3.تكنيك مرهم الحاجب

رسم الحواجب

مرهم الحاجب هو دهان للحاجب يحافظ على شعر الحاجب مع إضفاء نظرة طبيعية جذابة نظرًا لأنه يساعد على زيادة شعر الحاجب؛ ولتطبيق هذا التكنيك عليك باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة ووضعها في مرهم الحاجب ثم تطبيقها على شعر الحاجب.

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