ماسك اللوز لمحاربة جفاف البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - يعتبر زيت اللوز من الزيوت الطبيعية ذات العلاجات الفعّالة لجميع مشاكل البشرة، فهو يساهم في تعزيز صحة البشرة وتغذيتها ومنحها النضارة والجمال؛ لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية للبشرة مع المواد والعناصر الطبيعية.



فزيت اللوز غني بنسبة عالية من الدهون غير المشبعة، التي تساعد على تطهير البشرة وتنظيفها وجعلها خالية من الشوائب.



هناك نوعان من زيت اللوز: زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز المرّ، لكننا سنتحدث عن زيت اللوز الحلو المفيد لجميع أنواع البشرة والمعالج لمعظم مشاكلها؛ كونه يرطب بشرتكِ ويغذيها ويفتحها، كما يكافح تجاعيدها والهالات السوداء وغيرها.



خلطة زيت اللوز لتغذية البشرة

زيت اللوز لتغذية البشرة



حضّري هذه الخلطة لترطيب البشرة؛ من خلال خلط ملعقة منه مع ملعقة من زيت الزيتون، وملعقتين من الزبادي، ونصف ملعقة من العسل. ابدئي بتدليك الوجه لمدة عشر دقائق، واتركيه لمدة نصف ساعة.

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زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء

لعلاج الهالات السوداء



يحارب الهالات السوداء والدوائر المتكونة حول منطقة العيون، والتخلص من التجاعيد، والقضاء على علامات الشيخوخة المبكرة التي تعاني منها الكثيرات. حضّري ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من الحليب البودرة، واخلطي المكونات معًا؛ للحصول على عجينة متماسكة، ثم قومي بوضعها على الهالات السوداء الموجودة حول العينين لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك جيدًا.



زيت اللوز لتفتيح وتبييض البشرة

لتفتيح وتبييض البشرة



يفتح ويبيض البشرة، ويقوم بتطهيرها من الأوساخ والأتربة المتراكمة عليها. هذه الوصفة تستخدم كغسول، وتكون بمثابة كريم تفتيح في نفس الوقت. قومي بإعداد ملعقة من زيت اللوز وأضيفي إليها ملعقة من العسل، وملعقة من عصير الليمون، وملعقة من خل التفاح. اخلطي المكونات جيداً ووزعيها على بشرتك، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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زيت اللوز لتشققات الشفتين

زيت اللوز لتشققات الشفتين



يستخدم زيت اللوز في علاج مشكلة تشققات الشفتين، التي تشتكي منها معظم الفتيات، وخاصة الآن في رمضان، يمكنك دهن شفتيك بالقليل من زيت اللوز في الصباح، وقبل النوم.



زيت اللوز لتقشير البشرة

زيت اللوز لتقشير البشرة



يمكنك تحضيره بطريقة سهلة؛ من خلال ملعقة من زيت اللوز، وملعقة من الملح الناعم، وملعقة من سكر البودرة، ونصف ملعقة من العسل. اخلطي المكونات مع بعضها، ثم بعد ذلك قومي بوضعها على بشرتك، ووزعي الخليط دون تدليك، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، اغسلي وجهك، وسوف تنبهرين بالنتيجة؛ لأن هذا القناع يقوم بتقشير البشرة، وإزالة طبقات الجلد المتسخة والخلايا الميتة.

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