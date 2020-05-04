صبغات بنفسجي غامق ترند في عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - موقع انستقرام كشف لنا أنّ الترند هو صبغات بنفسجي غامق هذا العام ، إنّه اللون "الأرجواني" العامق، وليس البنفسجي الفاتح. تمامًا مثل "أرجواني"، وليس ورديًا داكنًا.

الأرجواني أو البنفسجي هو لون جميل مع تاريخ غني. غالبًا ما يرتبط اللون بالملكات، ولكنه ألهم الكثيرين للبحث عن لون شعر بتفسجي داكن. إذا كنت تريدين الحصول عاى شعر الملكة، فكّري إذا في الحصول على ظل جريء من اللون الأرجواني. إنه دليل الانفعالية والمزاجية، لكنه أيضًا ممتع وجريء ومشرق.



هل تحتاج صبغات بنفسجي غامق إلى تقنية خاصة؟

صبغات بنفسجي غامق



الخبر المفاجىء أنّ هذا اللون رغم ضرورة توخّي الدقة عند صبغه، لا يتطلب الكثير من العناية. بصرف النظر عن الشطف البارد المعتاد للشعر وروتين الغسيل. صبغات بنفسجي غامق تليق بكافة أنواع وألوان البشرة؛ فهو لون حي، وبالتالي بالتأكيد سيليق بكِ. إن كنتِ سمراء اللون، بيضاء، أو شقراء. لون الشعر هذا يبدو جميلًا على أي شخص، طالما أن الألوان الأرجوانية مخصصة لتناسب لون بشرتك.

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نصائح حول صبغات شعر بنفسجي للشعر الداكن

صبغات بنفسجي غامق



قبل شراء لون بنفسجي للشعر الداكن، تأكدي من شراء لون شبه دائم يمكن أن يحافظ على لون شعرك لفترة أطول. هناك العديد من ألوان الشعر الاصطناعية التي تحافظ على لون الشعر لمدة أسبوع أو نحو ذلك، وبعد 2 إلى 3 غسلات ، تتلاشى. لذا، إذا كنت شخصًا يحب إعتماد نفس اللون لمدة شهرين تقريبًا على الأقل، فمن الضروري التأكد من أن منتجك شبه دائم.

تأكدي من أن منتجك لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة يمكن أن تتلف شعرك أو فروة رأسك بعد الاستخدام المتكرر. من الضروري التحقق من المكوّنات للتأكد من أن لون الشعر الذي تشترينه آمن للاستخدام.

يفضل الناس دائمًا سهولة استخدام ألوان الشعر التي لا تحتاج إلى أي مسحوق لإنشاء خليط لتطبيقه على الشعر. يعتبر المنتج بتعليمات بسيطة وسهلة الاستخدام إلى جانب التطبيق المباشر مثاليًا لإضفاء مظهر فريد مختلف لشعرك.

منتجات صديقة للنباتيين وخالية من القسوة هي الأفضل للشراء. لذا من الضروري التأكد من أن المنتج الذي تشتريه لا يحتوي على أي منتجات ثانوية للحيوانات.

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