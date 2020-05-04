تنسيقات كاجوال من رانيا شهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - تأنقت الممثلة رانيا شهاب بعدة إطلالات أنيقة للشابات بأسلوب الكاجوال، جمعنا لمحبيها أبرزها؛ ليتأنقوا على طريقتها.



إطلالات الفساتين والجمبسوت

إطلالات رانيا شهاب



تُعد الفساتين البسيطة والجمبسوت من أبرز القطع الأنيقة التي ترتديها الفتيات في المناسبات البسيطة والإطلالات اليومية مع صديقاتهن، لذا تأنقت رانيا بجمبسوت أسود مزين بالخطوط البيضاء، وآخر زيتي مزين بالأزرار الذهبية، وتجملت بفستان رمادي من القطن مع معطف أسود وفستان جينز مصمَّم بشكل شبابي بسيط.

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تنسيقات البنطال من رانيا شهاب

إطلالات رانيا شهاب



تُعد تنسيقات البنطال من أكثر الإطلالات المريحة للفتيات، والتي يمكن ارتداؤها في الإطلالات اليومية، حيث تزينت رانيا ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف عصري، وأكملته بمعطف أسود في إطلالة بسيطة، وأطلت ببنطال الجينز الداكن مع بلوزة بيضاء ومعطف بيج ووشاح، وظهرت ببنطال كاروهات مع بلوزة بيضاء، واختارت بنطالًا من الجينز الممزق باللون الأبيض، وبلوزة بيضاء مع معطف أحمر.

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