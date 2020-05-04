إطلالات بألوان حيادية للمحجبات من وحي لولو الخطاف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - عندما تحتارين في ألوان إطلالاتِك، يمكنكِ اللجوء إلى اختيار القطع بالألوان الحيادية، التي تُعتبر خيارًا مثاليًّا وأنيقًا، وبهذه الطريقة تكونين قد طبقتِ نظرية خبراء الموضة؛ بأنه لا تزيد ألوان الإطلالة الواحدة على ثلاثة ألوان، ومن أبرز من يتَّبع هذه الطريقة اليوتيوبر لولو الخطاف، فإليكِ عزيزتي المحجبة أبرز خياراتها.



إطلالات اللونين الأبيض والأسود

إطلالات محجبات من لولو الخطاف



اعتمدت الخطاف إطلالات اللونين الأسود والأبيض، ومن أبرز إطلالاتها تألقت بمعطف وفستان يكسوهما اللون الأسود مع حجاب أبيض، وظهرت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف طويل، وأطلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف كاروهات باللونين الأبيض والأسود، واختارت في إطلالة مشابهة معطفًا باللونين الأبيض والرمادي.

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إطلالات بألوان حيادية

إطلالات محجبات من لولو الخطاف



لإطلالات شبابية للمحجبات مناسبة للسفر، تجملت لولو بعدة خيارات، منها قميص أحمر مع بنطال وبلوزة باللون الأحمر، وتأنقت ببنطال أسود وبلوزة بنية مع معطف زيتي، وتزينت ببنطال ومعطف باللون الأسود مع بليزر وبنطال باللون الأزرق، ونسقت بنطالًا أسود مع بلوزة بنية ومعطف بني، وارتدت بنطالًا باللونين الأبيض والأسود مع معطف طويل أحمر.

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