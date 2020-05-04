- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - منذ دخول شهر رمضان المبارك تألقت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان بالعديد من الإطلالات الرمضانية، ولا سيما الجلابيات الأنيقة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي هذه الخيارات من وحيها.
جلابيات مزينة بصور فتيات
فضلت جويل الجلابيات المزينة بصور الفتيات، وكان منها جلابية خضراء مزينة بنقاط سوداء مع فتاة مزينة بـ "برقع" ذهبي، وارتدت جلابية صفراء مزينة برسمة فتاة باللونين الأبيض والأزرق لخيار شبابي أنيق.
تابعي المزيد:قفاطين وجلابيات مغربية لرمضان من وحي صفاء حبيركو
جلابيات رمضانية
لإطلالات الجلابيات الرمضانية أطلت بجلابية بنفسجية مزينة بالذهبي، واختارت جلابية سوداء مزينة بالأحمر ورسمة بجعة، وظهرت بجلابية كحلية مزينة بالأصفر، وأخرى بنية مزينة بطبعات النمر.
تابعي المزيد:عبايات ربيعية من وحي ديالا علي
كانت هذه تفاصيل خبر جلابيات رمضانية من وحي جويل مردينيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.