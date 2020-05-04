جلابيات رمضانية من وحي جويل مردينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - منذ دخول شهر رمضان المبارك تألقت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان بالعديد من الإطلالات الرمضانية، ولا سيما الجلابيات الأنيقة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي هذه الخيارات من وحيها.



جلابيات مزينة بصور فتيات

جلابيات من جويل مردينيان



فضلت جويل الجلابيات المزينة بصور الفتيات، وكان منها جلابية خضراء مزينة بنقاط سوداء مع فتاة مزينة بـ "برقع" ذهبي، وارتدت جلابية صفراء مزينة برسمة فتاة باللونين الأبيض والأزرق لخيار شبابي أنيق.

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جلابيات رمضانية

جلابيات من جويل مردينيان



لإطلالات الجلابيات الرمضانية أطلت بجلابية بنفسجية مزينة بالذهبي، واختارت جلابية سوداء مزينة بالأحمر ورسمة بجعة، وظهرت بجلابية كحلية مزينة بالأصفر، وأخرى بنية مزينة بطبعات النمر.

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