خواتم ألماس ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - يبقى الألماس صديق المرأة مع تنوّع شخصيتها، الحالمة والمتمردة، مدمنة الموضة، والمرأة التقليدية. تتوفر خواتم ألماس ناعمة من الذهب الأبيض والوردي بكثرة، لدرجة نكاد نضيع عندما نغوص في الموديلات والخيارات المتاحة. كي لا تقعي في فخ الضياع، ننصحك بتحديد الميزانية وموديل وشكل خواتم ألماس، حينها فقط ستكونين جاهزة للتسوّق.

خواتم ذهب وردي مرصعة بالألماس

خواتم ذهب وردي



يُعتبر الذهب الوردي لونًا أنثويًا واضحًا، وهو يليق بالمرأة الناضجة إجمالاً؛ الوردي هو لون رومانسي خفي من الذهب تمت ترجمته إلى مجوهرات راقية وأنيقة وخواتم. واستخدم الذهب الوردي لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر في روسيا من قبل الصائغ الشهير كارل فابرجيه في فابرجيه بيغز، المعروف باسم الذهب الروسي. اكتسب الذهب شعبية في وقت لاحق في الولايات المتحدة خلال 1920، وكان يتم اعتماده في خواتم الخطبة والمجوهرات الراقية. لعبت دار كارتييه دورًا رئيسيًا في ارتفاع شعبية صناعة الذهب الوردي الفاتح والمجوهرات الراقية والأحجار الكريمة والألماس. ساعدت قطعة واحدة على وجه الخصوص في نهضة الذهب الوردي في المجوهرات، وهي عبارة عن ربطة بسيطة من ثلاثة ألوان ذهبية من الذهب متشابكة باسم "خاتم الثالوث". تم إنشاؤها من قبل كارتييه وبتكليف من جان كوكتو، الكاتب الفرنسي الشهير والفنان والمخرج والكاتب المسرحي

الذهب الوردي هو مزيج أو سبيكة من الذهب الأصفر الخالص عيار 24 قيراطًا والنحاس والفضة، الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا هو الأساس لجميع الألوان والصفات الذهبية، لكنه ناعم للغاية لاستخدامه في حالة نقية للمجوهرات. مزجه أو خلطه مع معادن أخرى لتقويته بدرجة كافية. يتم استخدام وصفات سبيكة مختلفة لتلوين وتحديد جميع أنواع المعادن التي تصنع في المجوهرات بما في ذلك البلاتين والذهب الأبيض والذهب الأصفر والذهب الوردي. يعتمد عمق اللون في الذهب الوردي على نسبة الذهب الأصفر إلى النحاس. كلما قلّ الذهب الأصفر، وعلا النحاس، ارتفعت نسبة اللون الوردي. على سبيل المثال، ارتفاع لون الذهب الوردي عيار 14 قيراطًا مقارنةً بالذهب الوردي عيار 18 قيراطًا نظرًا لارتفاع محتوى الذهب الأصفر في 18 قيراطًا. لإنشاء لون من الذهب الأحمر الخصب والمعروف باسم الذهب الوردي أو الأحمر، فإن الذهب الأصفر عيار 14 قيراطًا يكون عبارة عن سبيكة من الذهب الأصفر بنسبة 58.30٪ 24، و33.5٪ من النحاس و8.20٪ من الفضة.

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خواتم ألماس ناعمة من الذهب الأبيض

خواتم الماس



الخواتم المستديرة هي مظهر كلاسيكي خالد. يبرز هذا الشكل المبهر بشكل طبيعي تألّق الألماس. دائرته كهالة خاصة في قالب السوليتير المستدير مضيفة مستوى مرتفعًا من التفاصيل الدقيقة، التي يتقنها فقط عشّاق الألماس.

على صعيد آخر، من الضروري معرفة أنّ قيمة خاتم الذهب الأبيض تعتمد على القيراط (14 قيراطًا مقابل 18 قيراطًا) ومقدار المعدن المستخدم في صنع الخاتم.

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