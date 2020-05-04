5 أفكار ونصائح للفّ التوربان في شهر رمضان

تُعد لفة التوربان من لفات الحجاب العصرية التي لاقت رواجاً كبيراً بين في الآونة الأخيرة، وتختلف لفات التوربان، بين اللفّات الجاهزة، واللفّات التي يتم تصميمها باستخدام الطرحة العادية.وإذا كان لديك طرحة عادية وتريدين استخدامها في اعتماد لفات توربان عصرية وأنيقة، تقدم لكِ هذا الألبوم لإفكار مختلف للفَ التوربان في شهر رمضان.

1-يمكنكِ لف التوربان من الأمام بعد تغطيبة شعرك بالكامل بطرحة كبيرة، ثم جمعها إلى الخلف وربطها، لعمل طبقات دائرية عديدة حول الرأس.

2-لإطلالة أكثر اختلافاً، اعتمدي هذه اللفة بسهولة، فبعد تغطية شعرك بالكامل وجمع أطراف الطرحة إلى الأمام، اربطيها على شكل فيونكة عريضة.

3-إذا أرتدي اعتماد فكرة أكثر أناقة للفّ التوربان، يمكنكِ أن تعقديه من الأمام بشكل عكسي ومتداخل، مع جمع الأطراف في الخلف أو تركها منسدلة على أحد الأكتاف.

4-لإطلالة صيفية مُميزة، يمكنكِ الاستعانة بحجابين بلونين مُختلفين، لعمل لفة توربان مزدوجة.

كما يمكنكِ أيضاّ عقد أطراف الحجابين على شكل عقدة دائرية كبيرة في مُقدمة الرأس.

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5-إذا كنتِ ترتدين بلوزة بدون رقبة عالية، وتريدين تغطية رقبتك، يمكنكِ بعد لف الطرحة بشكل دائري حول رأسك، ترك أحد الأطراف منسدلاً مع لفّ الطرف الآخر حول الرقبة.

6-يمكنكِ اعتماد هذه اللفّة الأنيقة بجمع أطراف التوربان على منتصف الرأس، على شكل جدائل ثنائية عريضة، لإطلالة أكثر اختلافاً وأناقة، وهي اللفّة التي يُمكن تنسيقها مع ملابس فورمال لإطلالة ليلية.

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