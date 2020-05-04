سيرين عبد النور تخطف الأنظار في برنامجها الرمضاني بإطلالات رائعة

ها هي النجمة سيرين عبدالنور تطل كل ليلة طيلة شهر رمضان المبارك بأجمل إطلالات كاجوال ومشرق في عالم الموضة. فاستطاعت أن تخطف الأنظار بتصاميمها وطريقة تنسيق القطع الشبابية بأسلوب أنيق يستحق التوقف عنده. وفي أحدث إطلالة لها، سحرتنا سيرين عبدالنور بموضة البدلة الرسمية التي اختارتها باللون المرجاني. فبدت في غاية الأناقة مع البنطلون الواسع والمريح الذي يظهر قامتها الطويلة وموضة البلايزز التي تتخطى حدود الخصر لتنسيقها مع التوب البيضاء البسيطة. وفي إطلالة ثانية لها، اختارت سيرين عبدالنور التصاميم الكاجوال من خلال البنطلون الجلدي عالي الخصر باللون الزيتي مع القصة الضيقة والتي لا تصل الى حدود الكاحل، ولم تتخلى عن التوب البيضاء الكلاسيكية مع العديد من العقود العريضة المنسدلة بأسلوب شبابي، الى جانب الحذاء الأسود الكلاسيكي ذات الكعب العالي.

واللافت اختيار سيرين عبدالنور في حلقات سابقة، فستان أبيض واسع ومريح يأتي منسدلاً بطريقة فضفاضة من أعلى الخصر وتميّز بالازرار المستقيمة من الجهة الأمامية والأكمام الضخمة والمزمومة بشكل متوسط للحصول على أناقة ساحرة مع الصندل الأخضر والمفرغ. وكعادتها لا تتخلى سيرين عبدالنور عن موضة الجمبسوت الشبابي بأقمشة الجينز الداكنة. فأتى واسعاً من ناحية الأرجل ومحدداً للخصر بحزام مربوط بشكل طبيعي. ولا يمكن إلا أن نثني على اختيارها لأجمل التوبات الشبابية التي تحمل الشعارات والرسمات المميزة في عالم الموضة اليومية.

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