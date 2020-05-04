كيف يمكنك مواجهة تشقق الكعبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن الأقدام تحتاج إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، وذلك كي يتسنى للمرأة ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة.

وأوضحت الغرفة أنه ينبغي إزالة الجلد المتقرن لتجنب حدوث التهابات، وذلك بواسطة حجر الخفاف أو المبرد المصنوع من الزجاج أو السيراميك أو الكريمات المحتوية على حمض الساليسيليك.

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ويمكن مواجهة تشقق الكعبين بواسطة مراهم الجروح والكريمات المحتوية على اليوريا، التي تعمل على ترطيب الجلد.

ويمكن تجنب الإصابة بعين السمكة من خلال ارتداء حذاء مناسب بحيث تستقر القدم فيه بأريحية ولا تتعرض للانضغاط، مع مراعاة التبديل بين أكثر من حذاء.

ولتجنب فطريات الأقدام ينبغي تجفيف الأقدام جيدا بعد الاستحمام، خاصة في حمامات السباحة.