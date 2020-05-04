تعرفي على فوائد شامبو الميسيلار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أن شامبو الميسيلار "Micellar Shampoo" يتمتع بفوائد كبيرة لصحة وجمال الشعر؛ حيث إنه يعمل على تنظيفه وترطيبه في آن واحد.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن شامبو الميسيلار يقوم بتنظيف الشعر بشكل عميق ويخلصه من الإفرازات الدهنية الزائدة وبقايا مستحضرات التصفيف، كما أنه يساعد في الحد من قشرة الرأس.

ويناسب شامبو الميسيلار كل أنواع الشعر، خاصة الشعر الدهني والشعر الجاف، كما أنه يمتاز بتأثير لطيف، وبالتالي فإنه لا يشكل إجهادا لفروة الرأس الحساسة.

ولتحقيق النتائج المرجوة يراعى اختيار شامبو يخلو من المواد الحافظة والعطرية المسببة لجفاف الشعر مثل السيليكون ولوريث كبريتات الصوديوم.