متى يجب تخفيف إجراءات كورونا؟.. متخصصون يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في الوقت الذي يسابق فيه العلماء الزمن للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، والإجابة عن كل الأسئلة الأساسية حول الفيروس القاتل، تسعى عدد من الحكومات حول العالم لتخفيف إجراءات الإغلاق والحظر.

ويوضخ باحثون أن رفع إجراءات الإغلاق يجب ألا تبدأ قبل فهم السبب وراء ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا بالآلاف يوميًا، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن طريقة انتقال الفيروس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز فهم سلوكه، وبالتالي اتخاذ قرار رفع الإغلاق بشكل آمن، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "جارديان".

وأكدت آن جونسون عالمة الأوبئة البريطانية في كلية لندن الجامعية، أن معرفة طرق انتقال الفيروس بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية وضعه على رأس الأولويات.

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وأضافت أن "نصف الإصابات الجديدة المبلغ عنها الأسبوع الماضي كانت بين العاملين في مجال الرعاية الصحية"، مشيرة إلى أن نقص المعدات والملابس الواقية ربما يكون قد فاقم الوضع.

وقالت جونسون في هذا الصدد: "نحن بحاجة إلى التركيز على الحد من انتشار الفيروس بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية كأولوية مطلقة إذا أردنا الحصول على فرصة لوقف هذا الوباء".

وأيد هذا الرأي خبير الأمراض المعدية في كلية ليفربول للطب الاستوائي توم وينغفيلد، وقال: "تشير الأرقام إلى أن معدل انخفاض الحالات الجديدة أبطأ في المملكة المتحدة من البلدان الأوروبية الأخرى".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون ذلك بسبب انتقال العدوى في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، والبيئة التي يعملون فيها".