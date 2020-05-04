يفوز بجائزتي يانصيب بقيمة مليون دولار بنفس الأرقام في يوم واحد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بقليل من الحظ والمثابرة ، استطاع رجل أمريكي من ولاية كولورادو، أن يفوز بجائزة اليانصيب، مرتين بنفس اليوم بعد أن لعب بنفس الأرقام لمدة 30 عاما. وفقا لما ذكره موقع fox6now.

حدد مسؤولو يانصيب كولورادو “جو بي” كفائز، بعد أن جرى سحب الأرقام الفائزة بجائزة باوربول الأمريكية يوم الجمعة 25 مارس، لتحديد الفائز بجائزة تبلغ قيمتها مليون دولار. حسبما أفاد تلفزيون KUSA

وقال المسؤولون إن التذاكر الفائزة بيعت فى منطقة ليك افنيو في بويبلو، من خلال متجرين مختلفين يبعدان عن بعضهما البعض بفارق ميل تقريبا .

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وقالت مديرة الاتصالات في Powerball Lottery ميغان دوغرتي، عن الفائز المحظوظ ” اشترى جو بي تذكرة في الصباح واخرى في المساء”.

وذكر موقع fox6now أن ادارة الجائزة رأت أن تسلم الأشخاص أصحاب البطاقات الفائزة بقيمة 10،000 دولار أو أكثر سيتم بدون لقاءات حية عبر مكاتب لتجنب الملامسة، في ظل إجراءات الوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا. كما لفتت أيضاً أنه يجب على الفائزين تحديد موعد لاستلام الجائزة، أو أن يتم ذلك من خلال البريد.