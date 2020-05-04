الامارات | كيت ميدلتون: الدعم النفسي يُنقذ حياة كثيرين

شكرا لقرائتكم خبر عن كيت ميدلتون: الدعم النفسي يُنقذ حياة كثيرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت كيت ميدلتون، دوقة كمبردج، اتصالات بالفيديو بعدد من الآباء والأمهات الجدد، وبعض القابلات، وآخرين من العاملين في مجال رعاية الأمومة، للترويج لرسالتها للتوعية بأهمية مراعاة الصحة النفسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويُظهر تسجيل فيديو نشره قصر كينزنغتون، مقر إقامة ومكتب كيت وزوجها الأمير البريطاني وليام، الدوقة التي لديها ثلاثة أطفال وهي تتبادل الأحاديث عبر الفيديو مع أم وضعت مولودها في الليلة السابقة، وقابلة، وعدد آخر من الأشخاص.

وقالت كيت للعاملين بمنظمات غير ربحية معنية بالصحة النفسية في مكالمة جماعية: «تلعبون دوراً حيوياً كمنظمات في تقديم المعلومات. الناس عموماً تثق بكم بشكل كبير، ولذلك فالمعلومات التي تقدمونها تعتبر إنقاذاً لكثيرين من الناس في هذه الفترة».

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ونُشر الفيديو بمناسبة أسبوع التوعية بالصحة النفسية بعد الولادة في بريطانيا.

ويقود وليام وكيت، منذ فترة طويلة، حملات لزيادة الوعي بمشكلات الصحة النفسية. وفي الأسبوع الماضي أطلق الزوجان خدمة جديدة تدعى «أَور فرانت لاين» (خطنا الأمامي)، وخصصاها لتقديم دعم نفسي على مدار الساعة للعاملين الرئيسين المشاركين في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

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