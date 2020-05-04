الامارات | متحف الاتحاد يثري تجربة الطلبة بجولات وورش افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الاتحاد يثري تجربة الطلبة بجولات وورش افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جولات وورش عمل افتراضية تستهدف طلبة المدارس في جميع أنحاء الدولة، من خلال موقع «دبي 360»، المنصة الرقمية التي تقدم فيديو بانورامياً ومحتوى فوتوغرافياً لمواقع مهمة في أنحاء المدينة.

وأشارت «دبي للثقافة» إلى أن الخطوة تأتي لتعزيز أهمية المتاحف لدى الأجيال الناشئة في الظروف الراهنة، وإثراء معارفهم حول التجربة الإماراتية الناجحة، وتقوية صلتهم بالهوية الثقافية عبر قنوات تفاعلية مبتكرة، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى إلهام الطلبة من خلال قصة تأسيس دولة الإمارات.

وتتميز الجولات الافتراضية بوجود مرشد ثقافي يقدم للطلبة شرحاً تفصيلياً عن جميع أرجاء متحف الاتحاد ومقتنياته، ويجيب عن جميع استفساراتهم في الوقت نفسه حول الصرح الإنساني الحضاري الذي يتبوأ مكانة خاصة في وجدان الجميع، والذي يتمتع بخصوصية معمارية فريدة.

من جهتها، قالت مدير إدارة المتاحف في الهيئة، منى فيصل القرق، إن «متحف الاتحاد هو إرث صناع الاتحاد، وتقع علينا مسؤولية إبقائه حياً في ذاكرة الأجيال. وفي ظل الظروف الحالية التي اضطرتنا إلى إغلاق المتحف مؤقتاً حفاظاً على الصحة العامة، أردنا أن نواصل تأدية رسالتنا المتحفية وتحقيق أهدافها».

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وأضافت «من خلال تقييم احتياجات عملائنا والفرص المتاحة لنا بما يتماشى مع احتياجات فترة التعلم عن بُعد الحالية لجميع الطلبة في الإمارات، تمكنّا من تطوير الجولات الإرشادية الافتراضية، ولمسنا تفاعلاً إيجابياً من مدارس كثيرة».

من جانبها، أكدت رئيس المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، موزة السويدي، أن «المبادرة ستثري تجربة التعلم عن بُعد لدى الطلبة خارج إطار البيئة المدرسية، والاطلاع على التراث الوطني وإثراء معارفهم حوله، فضلاً عن تعزيز تواصلهم مع بعضهم بعضاً، واستلهام الأفكار الجديدة التي تثري رحلتهم التعليمية».

الجولات الافتراضية تتميز بوجود مرشد ثقافي يقدم شرحاً تفصيلياً عن جميع أرجاء المتحف ومقتنياته، ويجيب عن جميع الاستفسارات.

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