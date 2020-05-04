الامارات | %70 من الألمان يفتقدون زيارة الحلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن %70 من الألمان يفتقدون زيارة الحلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج استطلاع للرأي أن واحداً من كل ثلاثة ألمان يرغب في الذهاب إلى الحلاق، وذلك بعد إعادة فتح صالونات الحلاقة المقررة اليوم. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي لمصلحة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 10% قالوا إنهم حجزوا موعداً، وقال 4% إنهم أرادوا حجز موعد، لكنهم لم يتمكنوا، فيما ذكر 18% أنهم لم يحجزوا موعداً، لكنهم «يرغبون في الذهاب إلى الحلاق قريباً بعد الفتح».

يشار إلى أن صالونات الحلاقة في ألمانيا مغلقة منذ 23 مارس الماضي بسبب جائحة «كورونا»، ومن المنتظر أن يعاد افتتاحها اليوم مع الالتزام بشروط. وحسب نتائج الاستطلاع، قال نحو 70% من الألمان إنهم افتقدوا زيارة الحلاق خلال أزمة «كورونا».وأظهرت النتائج أن الرجال كانوا أكثر افتقاداً لزيارة صالونات الحلاقة مقارنة بالنساء.

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