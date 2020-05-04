الامارات | براً وبحراً وجواً.. الجيش الهندي يحيّي العاملين الصحيين

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شكرا لقرائتكم خبر عن براً وبحراً وجواً.. الجيش الهندي يحيّي العاملين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّقت طائرات سلاح الجو الهندي على ارتفاع منخفض فوق أكثر من 12 مدينة أمس في إطار حملة وطنية أطلقتها القوات المسلحة لتوجيه الشكر للعاملين في القطاع الصحي، وغيرهم من موظفي الخدمات الأساسية، الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا.
وفي مدينة بنجالورو نثرت طائرة هليكوبتر الزهور على مستشفى فيكتوريا، فيما هتف الأطباء والعاملون الطبيون الآخرون الذين كانوا يرتدون الملابس والأقنعة الواقية وسط عزف فرقة عسكرية.
كما اصطفت سفن البحرية على طول أكثر من 30 موقعاً على الساحل الهندي وأطلق بعضها قنابل مضيئة.
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