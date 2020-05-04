تنسيقات القطع البُنّية من رينة فرح

اعتمدت الفاشينيستا ومقدمة البرامج رينة فرح على القطع البنية في أزيائها لعام ٢٠٢٠، لذا انتقينا لمحبي اللون البني عدة تنسيقات يمكنهم التجمل بها بكل أناقة.



تنسيقات البلوزات البنية مع البنطال الجينز

تعد بنطلونات الجينز من أبرز القطع الكاجوال المتوفرة في خزانة الفتيات بكثرة، لذا تزينت رينة ببنطال من الجينز الأبيض مع بلوزة بنية وجاكيت بيج، وأطلت ببنطال جينز أزرق وبلوزة ناعمة باللون البني مع حذاء وحزام باللون البني الداكن، واختارت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة بنية بكتابات، وارتدت بلوزة بنية من الصوف مع بنطال جينز ممزق وحقيبة بنية.



إطلالات بالبنطال البني



تألقت رينة بعدة إطلالات بالبنطلونات البنية، كان منها إطلالة عملية جمعت بها بين البلوزة الصوفية البنية والبنطال الجلدي البني والبليزر الكاروهات، ولزيٍّ شبابي ظهرت بمعطف قصير وحذاء يكسوهما اللون الأسود مع بنطال بني بجيوب ضخمة، وتأنقت ببنطال بني مزين من الأعلى بقماش الجينز الأزرق مع معطف جينز وبلوزة بيضاء، ونسقت بلوزة صوفية مزينة بنقوش ناعمة باللون الأبيض مع بنطال بني واسع، وتميزت ببلوزة صيفية وبنطال واسع باللون البني مزين بمطاط من الأسفل.

إطلالة أنيقة لفصل الشتاء

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اعتمدت رينة في نهاية الشهر الأول من هذا العام تنورة سوداء من الجلد ومعطف طويل بني مع بلوزة صوفية باللون البيج، وجملت الإطلالة بعقد ذهبي طويل وقبعة سوداء مع حقيبة صغيرة سوداء مزينة باللؤلؤ الأبيض ونظارة بطبعات نمرية.

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