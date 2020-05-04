تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أمور سعيدة

مهنياً: تتميز بداية الاسبوع الاول من شهر أيار مايو مع مثلث فلكي ترابي بين القمر من العذراء والشمس من الثور من البيت الثامن بيت الامور المالية الدعم الخارجي الاستثمارات التواصل مع الاخرين المدفوعات والمصاريف الدعاوى القضائية وامور استشفائية لانه مثلث فلكي يعني ملفات مهمة تطورات واحتمالات كثيرة من معاملات امور طبية بوالص تأمين كل هذه الامور ستكون مدار بحث في هذه الايام يتابع الحظ يومي الاثنين والثلاثاء مع وجود القمر في برج الميزان الصديق ما يجعل الاستثمارات أكثر وعداً تتبلور الأمور المهنية أكثر انها ايام تستحق منك ان تبذل جهدا اكبر وان تضع جدول اعمال منظم كما تحمل اليك التاثيرات الهوائية جائزة او ربحا او مكسبا ماليا وتقوم بخيارات منطقية وسليمة فلا تترك قطار الحظ يمر دون ان تستفيد منه تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى معاكسة برجك من العقرب الذي يشكل مربعا مع برج خصمك الثور يومي الاربعاء والخميس بالاضافة الى وجود المريخ وزحل في برجك في مواقع دقيقة تجعلك تدخل في مرحلة قلق امتحان تطورات مخيبة للامال او ليست من نصبك لذلك عليك ان تراقب كل ما يدور حولك وتلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل.تتحسن الاجواء الفلكية يوم الجمعة مع انتقال القمر الى القوس ترتاح وتقوى الروابط مع الاهل والاصحاب والاحبة تساير تتسلى يوم مناسب للترفيه عن النفس اسبوع سريع الايقاع تتسارع فيه الاحداث وتتطور الامور كما تريد.

عاطفياً: تطل على اسبوع عاطفي عائلي واعد وزاهر تحت تاثير الزهرة من برج الجوزاء الهوائي الصديق فتعرف لقاءات سعيدة، وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الحبيب. سوف تعيش جميع مواليد العقرب لحظات عذبة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة. للعازب تسعى بكل قواك الى تحديد موعد يبدو مهما جدا بالنسبة الى استقرارك العاطفي.

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