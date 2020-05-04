توقعات الأبراج اليوم 4-5-2020: العقرب "مكتئب" والميزان بحاجة للاسترخاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل

اليوم قد تجد أن حلمًا طويل الأمد يتحقق أخيرًا

برج الثور

قد تأتي بعض الأحلام الغريبة والقاتمة في طريقك الليلة، ما يدفعك إلى مزاج مكتئب إلى حد ما خلال النهار

برج الجوزاء

قد يؤدي عدم التواصل مع فرد من العائلة غير السعيد إلى شعورك ببعض الجحيم

برج السرطان

قد يكون في ذهنك اليوم تطور مهني أو مبدع أو مالي، استغل ذلك وستكون ناجحًا على المدى الطويل

برج الأسد

قد تقرر قضاء جزء كبير من اليوم في العمل على مشروع يتطلب الكثير من الطاقة العقلية؛ فاستمتع

برج العذراء

صديق قديم قد يتواصل معك اليوم، ويحتاج على الأرجح إلى بعض التشجيع

برج الميزان

حاول الاسترخاء اليوم، أنت بحاجة إلى الراحة وتفريغ عقلك من كل ما يرهقه

برج العقرب

احذر من حالة الاكتئاب التي قد تسطير على طوال اليوم. سيكون اليوم يومًا جيدًا إذا خرجت من هذه الحالة

برج القوس

قد تجد نفسك تشعر بانخفاض طفيف اليوم، ولكن لا يبدو أن هناك أي سبب حقيقي لذلك

برج الجدي

يمكن أن تؤثر الذكريات القديمة من الماضي على مزاجك اليوم، قد تشعر بالاكتئاب دون معرفة السبب

برج الدلو

في الأسابيع القليلة القادمة، يجب أن تكون أكثر وعياً بكيفية استخدامك لكلماتك. سيكون الأشخاص الآخرون أكثر حساسية من المعتاد

برج الحوت

الأمور المهنية قد تتطلب الكثير من الجهد والتركيز، لكن احذر خطر الغرق في مزاج كئيب