6 أشياء تثير فوضى في منزلك.. تخلص منها لتوفير مساحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أحيانا تتراكم الأشياء في المنزل سواء الديكورات أو القطع القديمة التي لم نعد نستهلكها، فتضيق المساحة علينا بدون داعي.

إذا أردتم ترتيب المنزل بشكل أفضل، فيجب التخلص من الأشياء التي تسبب الفوضى، كما أوضح موقعي "insider" و"offbeatbros".

- الصور

وجود الكثير من الصور فوق درج أو مكتب واحد يزيد من الفوضى، يمكنك استخدام حائط في المنزل كمعرض للصور التي تحبها.

- الوسائد

الوسائد الكثيرة على السرير غير مفيدة، ولا تساعد على الاسترخاء، لكنها تزيد من الفوضى.

- الأوراق

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الأوراق البسيطة مثل الفواتير أو الجوابات تزيد أيضًا من الفوضى، يجب الاحتفاظ بها داخل صندوق منظم، وكذلك الوسائد الموجودة على الانتريه

- الشامبو وأدوات التجميل

لا تحتفظ بالشامبوهات وأدوات التجميل مكشوفة في الحمام لأنها تسبب الفوضى، نظميهم في درج

-الشماعات السلك

الشماعات السلك غير آمنة للملابس، ومن الأفضل استخدام النوع الخشب أو البلاستيك

-العلب القديمة

أواني الزهور وعلب التوابل القديمة التي مر وقت طويل دون أن تستخدمها تخلص منها فورًا حتى لا تسبب في زحام أكبر