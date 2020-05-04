إيما ستون وأليسيا فيكاندر وليا سيدو.. نجمات حملة لوي فيتون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت الدار الفرنسية لويس فيتون صورا من حملتها الإعلانية لمجموعتها الجديدة من حقائب اليد، والتي عكست مزيجًا مثاليًا من الطراز الباريسي العصري والحداثة، وشاركت في الحملة نخبة من أشهر الممثلات في هوليوود وهن إيما ستون وأليسيا فيكاندر وليا سيدو، واللاتي ظهرن في صور الحملة بإطلالات تنضح بالقوة والاستقلالية في جميع أنحاء المدينة.

حقيبة "Capucines" مع إيما ستون

تتميز بتصميم رصين وأنيق، وتم إنشاؤها في عام 2013 وسرعان ما أصبحت من الحقائب الكلاسيكية الرائعة للدار الفرنسية لويس فيتون، اسمها هو تكريم لأول متجر للعلامة التجارية والذي افتتح في عام 1854 في شارع "Neuve-des-Capucines" في باريس، وتمثل هذه الحقيبة بشكل مثالي رموز الدار، حيث تم دمج جميع عناصر Savoir-Faire في التصنيع المتطور للسلع الجلدية - وهي مهارة تم تطويرها منذ عام 1892.

وتأتي الحقيبة الأيقونية مصنوعة من 250 عنصرًا مصنوعًا بشكل فردي وآلاف الخطوات، تعزيزًا للسمات الخالدة لهذه الحقيبة، يتم تقديم تصاميم جديدة لها في كل موسم مع اختلاف في الألوان والمواد المستخدمة بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة.

حقيبة "Twist" مع أليسيا فيكاندير

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حقيبة من أكثر تصميمات لويس فيتون شهرة، يتم تجديدها في كل موسم بألوان وتشطيبات جديدة، ونظرًا لقفلها الدوار الحصري LV وصورتها الظلية المتعددة الاستخدامات، سرعان ما أصبحت ""Twist، التي تم تقديمها للمرة الأولى ضمن مجموعة كروز 2015، ركيزة أساسية من كلاسيكيات الدار الجديدة.

حقيبة "Dauphine" مع ليا سيدو

ظهرت للمرة الأولى ضمن مجموعة ربيع وصيف 2019، وهي مستوحاة من طراز كلاسيكي من سنة 1976، وتعكس بالضبط تكيف الدار الفرنسية مع الحياة الحديثة، بأسلوب ريترو أنيق، هذه الحقيبة مثالية للإطلالات النهارية والمسائية، ويمكن استخدامها كحقيبة كلاتش أو حقيبة الكتف نظرا لتوفرها على حزام جلدي متعدد الاستخدامات وقابل للإزالة وللتعديل.