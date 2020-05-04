الامارات | شركات تتبنى الخدمات السحابية لتجاوز حالة الإغلاق الراهنة

شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تتبنى الخدمات السحابية لتجاوز حالة الإغلاق الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شركة فليكسرا الأميركية، المتخصصة بالتطبيقات البرمجية وإدارة البيانات والحلول السحابية، أن معظم المؤسسات والشركات تبنت خدمات سحابية، وبدأت 93% من الشركات باستخدام مزودي خدمات سحابية.

وأجرت فليكسر استبياناً شارك فيه 750 ممثلاً عن 554 مؤسسة و196 شركة متوسطة وصغيرة، ووجدت حسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل أن التوجه الجديد للشركات ناجم عن محاولة لتجنب تبعات الإغلاق العام، بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

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وأشارت فليكسرا إلى أن معظم الشركات استخدم خدمات شركات إي دبليو إس وآزور وغوغل، مصنفة الشركات الثلاث على أنها أفضل الشركات المزودة للخدمات السحابية العامة. واقتربت «مايكروسوفت» أيضاً من اللحاق بشركة إي دبليو إس من ناحية الحصة السوقية وعدد الأجهزة الافتراضية. وعلى الرغم من أن الشركات لا تكاد تستخدم الحوسبة السحابية بصورة كاملة، إلا أن معظمها يثق بالخدمات السحابية، ويتطلع إلى تحسين الإنفاق عليها. وأقرت 20% من الشركات بأن إنفاقها السنوي على خدمات الحوسبة السحابية تجاوز 12 مليون دولار، في حين أن 74% منها أنفقت أكثر من 1.2 مليون دولار.

وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تسريع الخطط السحابية عند أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع.

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