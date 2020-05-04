- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لتنظيم النوم في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتغير نظام النوم لدى معظم الصائمين، فالبعض يعمد إلى مواصلة السهر من الإفطار وحتى موعد السحور، أو النوم بشكل متقطع وقليل، ما يؤدي إلى تغيير الساعة البيولوجية. ويؤكد الاستشاري في طب الأعصاب، الدكتور قيصر زحكا، أن الأضرار من هذا النظام الجديد في النوم كثيرة، إذ تنجم عنه معاناة خلال شهر رمضان، لأن الجسم لا يعتاد بسهولة على تحويل الساعة البيولوجية، وسيجد كل من يغير نظام نومه أنه في حالة تعب متواصل، كما سيعاني الصداع والإنهاك. وأكد أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيعانون مجدداً في الأيام الأولى من حالات الأرق، وعدم القدرة على الاستيقاظ صباحاً، أو ممارسة أعمالهم على نحو عادي. وقدم خمسة إرشادات لتنظيم النوم في رمضان.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 5 إرشادات لتنظيم النوم في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.