الامارات | «العويس» تنظم حلقة نقاشية افتراضية عن أحمد أمين المدني

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس» تنظم حلقة نقاشية افتراضية عن أحمد أمين المدني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء بعد غد، حلقة نقاشية افتراضية عن الشاعر الراحل أحمد أمين المدني (1931 ـ 1995).

يشارك في الحلقة كل من بلال البدور والدكتورة مريم الهاشمي والدكتور هيثم يحيى الخواجة والشاعر والباحث إبراهيم الهاشمي.

وسيتطرق الحوار إلى حياة وشعر المدني من خلال كتاب «غربة المدني» للدكتورة مريم الهاشمي، وهو دراسة تحليلية عن ظاهرة الاغتراب في شعر المدني صدر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، وكذلك كتاب «النورس المهاجر» للدكتور هيثم يحيى الخواجة والصادر أيضاً ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، ويرصد جانباً من حياة الشاعر الراحل وأدبه.

وعبر منصة «زووم» الافتراضية سيلقي المشاركون الضوء على حياة وشعر المدني ودوره في المشاركة بإنجاز نص شعري يزخر بالحياة والجمال.

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وولد الشاعر أحمد أمين المدني في عام 1931 بدبي، ودرس في العراق وبريطانيا وفرنسا، وعمل مدرساً ببغداد والشارقة، ودبي، نشر أبحاثه وأشعاره في مختلف الصحف والمجلات العربية منذ الخمسينات. من دواوينه الشعرية: «حصاد السنين» (1968)، «أشرعة وأمواج» (1973)، «عاشق لأنفاس الرياحين» (1990). ومن مؤلفاته الفكرية والنقدية: «التركيب الاجتماعي الديني»، و«الشعر الشعبي في الإمارات»، و«دراسة في الأدب الأندلسي»، و«دراسة في الفلسفة».

التقى أحمد أمين المدني بالمؤرخ الكبير أرنولد توينبي أكثر من مرة في جامعة كمبردج البريطانية، وكذلك الشاعر ت. س. اليوت، والفيلسوف برتراند راسل، والناقد فورستر، وربطته علاقات صداقة مع العديد من الشعراء العرب.

بلال البدور ومريم الهاشمي وهيثم يحيى الخواجة وإبراهيم الهاشمي يشاركون في الحوار.

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